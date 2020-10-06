Акции в супермаркетах АТБ с 7 по 13 октября

Слідчі столичної поліції затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної дитини Зловмисник спричинив кілька ножових поранень, а далі підпалив ліжко, на якому хлопчик лежав. За скоєне затриманому загрожує довічне позбавлення волі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію...