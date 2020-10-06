Акции в супермаркетах АТБ с 7 по 13 октября

- 06 жовт. 2020
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С 7 по 13 октября включительно в супермаркетах АТБ будет действовать ряд акций, которые позволят купить многие товары дешевле, чем обычно.
NNS публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.
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Слідчі столичної поліції затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної дитини Зловмисник спричинив кілька ножових поранень, а далі підпалив ліжко, на якому хлопчик лежав. За скоєне затриманому загрожує довічне позбавлення волі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію...
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