Акции в супермаркетах АТБ с 26 августа по 1 сентября

- 26 серп. 2020
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С 26 августа по 1 сентября включительно в супермаркетах АТБ действует ряд акций, которые позволят купить многие товары дешевле, чем обычно.
NNS публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.
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Уряд пропонує продовжити дію карантину в Україні до 1 листопада. Про це на нараді з президентом 25 серпня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресслужба президента, інформує NNS.