Акции в супермаркетах АТБ с 16 по 22 сентября

- 15 вер. 2020
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Со 16 по 22 сентября включительно в супермаркетах АТБ будет действовать ряд акций, которые позволят купить многие товары дешевле, чем обычно.
NNS публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.
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Делегація шахтарів Криворізького залізорудного комбінату прибула до Києва, де збирається пікетувати Верховну Раду. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ, який посилається на повідомлення громадського активіста Антона Кравченка на сторінці “Кривий Ріг без цензури” у Фейсбуці.
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