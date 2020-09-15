Акции в супермаркетах АТБ с 16 по 22 сентября

Делегація шахтарів Криворізького залізорудного комбінату прибула до Києва, де збирається пікетувати Верховну Раду. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ, який посилається на повідомлення громадського активіста Антона Кравченка на сторінці “Кривий Ріг без цензури” у Фейсбуці.