Акции в супермаркетах АТБ с 22 по 28 июля

- 21 лип. 2020
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С 22 по 28 июля включительно в супермаркетах АТБ будет действовать ряд акций, которые позволят купить многие товары дешевле, чем обычно.
NNS публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.
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В селе Александровка Винницкой области правоохранители трое суток искали 16-летнюю Наталью Кателян. Девушка пасла скот вместе с мамой, а потом пошла за водой и не вернулась. Спустя трое суток ее нашли застрявшей в лисьей норе. Об этом сообщила пресс-служба полиции...