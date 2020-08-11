Акции в супермаркетах АТБ с 12 по 18 августа

- 11 серп. 2020
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С 12 по 18 августа включительно в супермаркетах АТБ будет действовать ряд акций, которые позволят купить многие товары дешевле, чем обычно.
NNS публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.
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Ведучий Сергій Притула йде в мери Києва від «Голосу». Відповідне рішення 11 серпня ухвалили на з’їзді партії, з посиланням на Українську правду передає NNS.