Акции в супермаркетах АТБ с 12 по 18 августа

11 серп. 2020
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С 12 по 18 августа включительно в супермаркетах АТБ будет действовать ряд акций, которые позволят купить многие товары дешевле, чем обычно. 

NNS   публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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