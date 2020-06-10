Акции в супермаркетах АТБ с 10 по 16 июня

10 черв. 2020
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С 10 по 16 июня включительно в супермаркетах АТБ действует ряд акций, которые позволят  купить многие товары дешевле, чем обычно. 

NNS   публикует предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.

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Автор: Администратор

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