В Украине банк выпустил NFC-кольца для оплаты покупок

- 20 січ. 2020
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Государственный Ощадбанк запустил продажу колец со встроенным NFC-модулем, который позволяет совершать бесконтактную оплату покупок в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.
Как это работает
«Рассчитываться кольцом удобнее и безопаснее, чем картой или смартфоном. Достаточно поднести руку, на которой оно есть, к терминалу. И все. Оплата произведена успешно», — говорится в сообщении.
Как отмечают в Ощадбанке, на данный момент оплату с помощью кольца поддерживают 86% всех POS-терминалов в Украине.
Отмечается, что такие кольца изготовлены из керамики, без металлических деталей. Они выдерживают погружение под воду на глубину до 50 метров.
Где купить гаджет
В настоящее время банк открыл предзаказ на гаджет. Кольца планируют продавать в двух цветах — черном и белом. Предварительная стоимость кольца составляет 3,5 тысячи гривен.
Заказать его можно по ссылке.
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