В Украине банк выпустил NFC-кольца для оплаты покупок

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Государственный Ощадбанк запустил продажу колец со встроенным NFC-модулем, который позволяет совершать бесконтактную оплату покупок в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

Как это работает

«Рассчитываться кольцом удобнее и безопаснее, чем картой или смартфоном. Достаточно поднести руку, на которой оно есть, к терминалу. И все. Оплата произведена успешно», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Ощадбанке, на данный момент оплату с помощью кольца поддерживают 86% всех POS-терминалов в Украине.

Отмечается, что такие кольца изготовлены из керамики, без металлических деталей. Они выдерживают погружение под воду на глубину до 50 метров.

Где купить гаджет

В настоящее время банк открыл предзаказ на гаджет. Кольца планируют продавать в двух цветах — черном и белом. Предварительная стоимость кольца составляет 3,5 тысячи гривен.

Заказать его можно по ссылке.