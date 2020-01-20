Обмін валют: розписуватися у квитанції більше не потрібно

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У Національному банку України ухвалили зміни до постанови, якими дозволили українцям не розписуватися у банківських квитанціях, які видають під час операцій з обміну валют. Про це NNS стало відомо з повідомлення hromadske.

Відповідні зміни ухвалили для того, аби привести у відповідність постанови Нацбанку до закону про касові апарати, повідомляє прес-служба НБУ.

«Також вносяться деякі інші уточнюючі зміни, які стосуються порядку проведення валютно-обмінних операцій. Зокрема, скасовується необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити як підписи касира і клієнта, відбиток штампа», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, Нацбанк дозволив банкам використовувати новітні програмні касові апарати для здійснення обміну валют. Під час таких операцій буде створюватися електронний документ, який прирівнюватимуть до звичайної квитанції з підписом клієнта.

Відповідні зміни до постанов Нацбанку набудуть чинності 19 квітня 2020 року.