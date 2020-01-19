Україну може захлеснути нова хвиля «євроблях»

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В Україні може побільшати так званих «євроблях». Таке припущення висуває автор матеріалу на сайті molbuk.ua. Він пов’язує це зі змінами нормативів у Німеччині.

Згідно інформації, отриманої NNS, у Німеччині забороняють автомобілі, оснащені дизельними моторами стандарту Євро-4. Восени це торкнеться і двигунів стандарту Євро-5.

Таке рішення було прийнято в зв’язку з високим ступенем забруднення повітря, повідомляє Avtoblog.

Подібна заборона почала діяти в Дюссельдорфі і Штутгарті ще два роки тому. Однак виробники автомобілів подали в суд. Феміда стала на бік екологів, тому вже найближчим часом в цих і не тільки німецьких містах можна буде їздити на дизельних машинах, які відповідають еконормам нижче, ніж Євро-6.

Очевидно, що власникам доведеться позбавлятися своїх транспортних засобів, причому за "копійки".

Всього в Німеччині зареєстровано приблизно 15 мільйонів дизельних авто, при цьому стандарту Євро-6 відповідає менше 20% від загальної кількості.

Оскільки дешеві "беушкі" з Німеччини користуються особливою популярністю в українців, сміливо можна очікувати нову хвилю "евроблях" в нашій країні.

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