Разумков пояснив, хто отримає доступ до грального бізнесу

Завантажте мобільний додаток сайту

Спікер парламенту України Дмитро Разумков заявив, що у законопроекті по гральному бізнесу буде створено ряд запобіжників, які захистять вразливу верству населення від цієї сфери послуг, а сам проект закону розглянуть на наступній сесії, у лютому. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНН, який посилається на виступ спікера в ефірі телеканалу “Україна”.

Разумков погодився з ведучим, що цей законопроект має достатньо великий резонанс.

“Насправді, ми всі з вами бачили кожного дня так звані гральні зали, які працювали під іншими вивісками, а деякі з них працювали навіть під тими вивісками, під якими (працювали) і п’ять і десять років тому. І це було фактично поза межами закону, але воно було. Це напрямок роботи, який може додати економіці нашої держави”, — сказав Разумков.

Голова Верховної Ради зазначив, що в законопроекті мова буде йти про відкриття гральних залів саме в п’ятизіркових готелях та створення залів-автоматів лише при готелях.

“Це дасть змогу залучити інвестиції в цей сектор економіки, і так само обмежити доступ для тих, в кого були проблеми, або є проблеми (з гральним бізнесом)”, — пояснив Разумков.

Він зазначив, що цим законопроектом будуть внесені зміни щодо віку користувачів цієї сфери послуг:

“З 21 року ви зможете лише потрапити до зали казино або гральних автоматів”, — сказав спікер ВРУ, та додав, що будуть й інші запобіжники, які не даватимуть грати дітям та виходити сфері грального бізнесу “за межі здорового глузду”.

Разумков підкреслив важливість приведення грального бізнесу у відповідність до законодавства, тим самим “убеспечивши інтереси суспільства і захистивши людей, які, скажімо так, понад нормою були залучені до грального бізнесу”.

Спікер зазначив, що ймовірно цей законопроект буде розглядатись на наступній сесії засідань парламенту, в лютому.

Раніше ми повідомляли, що міністр юстиції заліз під стіл, підтримуючи Гончарука