В Україні очикується зменшення відсотків за іпотечними кредитами

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Вже цього року очикується, що відсотки за іпотечними кредитами у банках становитимуть 11-12% річних. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Depo.ua.

«Також ми очікуємо, що в цьому році буде значно зменшена вартість кредитних ресурсів і для іпотеки. Наша мета — 11-12% у гривні», — повідомив Глава Уряду.

Він нагадав, що з 1 лютого 2020 року в Україні запрацює програма здешевлення кредитів для бізнесу «Повертайся та залишайся». В межах цієї програми планують видавати кредити під 5-9% річних малим підприємствам на створення або розвиток своєї справи. Розмір кредиту складе до 1,5 мільйона гривень.

«Уряд і НБУ мають спільні пріоритети: економіці треба максимально швидко дати доступ до дешевих ресурсів і зменшити ризики для фінансових установ», — зазначив голова уряду.

Зазначимо, що наразі середні ставки за кредитами для фізичних осіб у банках складають близько 35% річних, для підприємців — 15-19% річних. Ставки за іпотекою на початок 2020 року складають 18-25% річних.