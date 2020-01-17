Криптовалютна біржа відкрила рахунок в українському банку

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Криптовалютна біржа Binance відкрила рахунок в українському банку. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті Міністерства цифрової трансформації України.

«Розрахунковим українським банком для одного з найбільших криптомайданчиків світу Binance став IBOX BANK. Цей банк працює на фінансовому ринку вже 20 років і його клієнтами переважно є представники великого бізнесу», — йдеться в повідомленні.

Це означає, що:

Мінцифра, як регулятор ринку віртуальних активів, дотримується своїх планів щодо створення легального ринку криптоактивів в Україні,

українці зможуть безперешкодно купувати і продавати віртуальні активи,

компанія Binance платитиме в Україні податки від операцій з криптоактивами.

Міністерство цифрової трансформації та міжнародна компанія Binance підписали меморандум про співпрацю у листопаді минулого року. Сторони домовились разом працювати над створенням комфортного середовища для розвитку криптоіндустріі в Україні.

Наступним кроком з боку держави стане врегулювання питання оподаткування операцій з криптоактивами. Відповідний законопроєкт поданий у парламент депутатським об’єднанням Blockchain4Ukraine. Він вже схвалений комітетом ВР з питань цифрової трансформації та знаходиться на розгляді інших комітетів парламенту.

Мінцифра підтримує цей документ та сприятиме його скорішому прийняттю після консультацій з Міністерством фінансів.