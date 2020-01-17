Індекс Біг-Маку: курс долара в Україні має складати 10,05 грн за $1

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Українська гривня є однією з найбільш недооцінених валют світу, а її реальний курс має складати 10,05 грн/$. Про це повідомляє hromadske з посиланням на видання The Economist.

The Economist розраховує курси валют світу за паритетом купівельної спроможності.

У дослідженні оцінюється вартість бургера «Біг-Мак», який продається у популярній мережі фаст-фудів МакДоналдз. The Economist порівнює вартість бургерів у всіх країнах світу із її вартістю у США.

«В Україні один Бік-Мак з МакДональдз коштує 57 гривень, а у США – 5,67 долара (близько 137 гривень)», — йдеться у повідомленні The Economist.

Таким чином, стверджує видання, курс долара до гривні має бути 1 до 10,05.

Нині ж долар в Україні коштує близько 23,99 гривні. Відповідно українська валюта недооцінена на 58,1% у порівнянні з фактичним обмінним курсом за долар.

Найбільш недооціненими валютами у світі за «Індексом Біг-Маку» є південноафриканський ранд та російський рубль — на 62% та 61,2% відповідно.

Найбільш переоціненою валютою вважається швейцарський франк, вартість якого має бути на 18,4% меншою.

«Індекс Біг-Маку» розраховує справедливу вартість валют на основі їхньої купівельної спроможності. Це дослідження проводять щороку з 1986 року.

В основі дослідження лежить вартість бургера «Біг-Мак», що продається у мережі фаст-фудів МакДоналдз. Вважається, що у собівартість такого бургера входять основні харчові продукти, оплата праці, транспортні та податкові витрати, просумувавши які можна отримати узагальнений «споживчий кошик», вартістю якого і міряють обмінний курс валют відносно долара.