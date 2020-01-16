Які ФОПи зобов’язані застосовувати РРО у 2020 році

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У Державній податковій службі нагадують, що Закони України від 20.09.2019 р. №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» та №129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» передбачають зміни у правилах застосування РРО підприємцями - платниками єдиного податку.

Які ФОПи повинні застосовувати РРО вже у 2020 році, а які ще можуть почекати?

По-перше, дія Законів №128 та №129 не поширюється на мікробізнес, а саме нові правила застосування РРО не зачіпають:

спрощенців І групи ( річний дохід до 300 тис. грн.);

фізосіб, які продають на ринку вживані речі, продукти власного підсобного господарства.

Застосування РРО у 2020 році:

з 01 січня по 30 вересня 2020 року ФОП - платники єдиного податку І групи, а також II — IV груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1,0 млн.грн., можуть не застосовувати РРО, але окрім тих, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також продають лікарські засоби, вироби медичного призначення та надають послуги у сфері охорони здоров’я;

з 01 жовтня по 31 грудня 2020 року до переліку ФОП - «єдинників», які повинні застосовувати РРО, поряд із тими, хто перевищив річний обсяг доходу в 1 000000 грн. будуть віднесені ті, хто здійснює (незалежно від суми річного доходу):

реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена п.11 ст.9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;

діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (группа 55.10 КВЕД);

реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

У разі перевищення платником єдиного податку другої – четвертої групи (фізичною особою - підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1000000 млн.грн., застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим.

Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Відповідно до законів передбачено:

з 01 січня 2021 року починають діяти норми щодо збільшення граничного доходу для ІІ групи «єдинників» до 2,5 млн грн та обов’язкове застосування РРО для всіх видів діяльності ФОП - «єдинників» ІІ - IV груп,

застосування РРО для окремих видів діяльності ФОП - «єдинників» стане обов’язковим з 01 жовтня 2020 року;

зміни щодо видів діяльності, розрахункові операції за якими вимагають застосування РРО.

Таким чином, починаючи з 01 січня 2021 року всі ФОП - платники єдиного податку повинні будуть застосовувати РРО.

Увагу звертають на те, що з цього правила буде виняток, - РРО не застосовуватиметься, якщо підприємець веде розрахунки із покупцями виключно у безготівковій формі (приймання платежів картками вважається розрахунковою операцією із метою застосування Закону про РРО, тому під цей виняток не підпадає).