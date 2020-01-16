SkyUp відкриває новий авіарейс Одеса – Тбілісі

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Від сьогодні, 16 січня 2020 року, SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на новий напрямок Одеса – Тбілісі. Про це NNS дізналися на сайті SkyUp.

«Ми продовжуємо збільшувати кількість рейсів нашої польотної програми літа 2020 і зі столиці, і з регіонів. Вже восьмим напрямком, куди полетить SkyUp Airlines із Одеси, стане столиця Грузії», — повідомляють на сайті компанії.

Рейси виконуватимуться з 28 травня до 4 жовтня 2020 двічі на тиждень.

Розклад і ціни:

Маршрут: Одеса – Тбілісі. Розклад: четвер, неділя. Вартість квитка в одну сторону без багажу: від 1 289 грн. Вартість квитка в обидва кінці з багажем: від 4 669 грн.

Ціни актуальні на момент публікації.

Після зимової перерви український лоукостер SkyUp Airlines продовжить польоти з міжнародного аеропорту «Одеса» вже в рамках літньої навігації 2020. Авіакомпанія відновить рейси до Києва та Харкова, а також до Єревана, Барселони та Ріміні.

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