В Україні стартує продаж мобільних енергоефективних будинків (фото)

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Стартап PassivDom запускає продаж мобільних енергоефективних будинків в Україні. Компанія пропонує моделі осель площею 40, 80 і 160 кв. м, пишуть ШоТам з посиланням на AIN.ua.

Компанія PassivDom, яка для західних ринків змінила назву на Haus.me, продаватиме будинки за ліцензійною моделлю франчайзингу. Це передбачає, що складання будинків і поставки їх клієнтам здійснюватиме українська компанія, на базі технологій, згідно ліцензії та під торговою маркою PassivDom. Це перша франчайзингова ліцензія PassivDom, і компанія переходить на роботу за франчайзингом на всіх ринках своєї присутності. Компанія постачатиме своїм ліцензіатам вузли, iнженернi системи та комплекти для складання будинків, забезпечуватиме доступ до технологій та хмарних систем моніторингу й управління будинком.

«Найменший будинок на 40 кв. м вже проданий і встановлений у UNIT.City, – розповідає засновник СЕО компанії Максим Гербут. – Парк планує розмістити у ньому інноваційний відділ продажів для житлового кварталу, який наразі будується».

Будинок Haus.me складається з готових модулів, які може зібрати будь-яка бригада робітників, озброєна шуруповертами за 7- 14 днів.

«Необхідно лише дотримуватись інструкції, як з меблями IKEA, а потім поставити на травичку або будь-яку рівну поверхню – і можна жити, – каже Максим Гербут. – Це дешевше капітального будівництва».

У першому ж пілотному проєкті українському стартапу вдалося скоротити витрати на фонд заробітної плати (labor cost) до 4,3%, тоді як у Америці цей показник становить у середньому близько 65% вартості будівлі, а в Україні 30-35%.

Будинок збирається на виробничій ділянці Haus.me або його партнерів – франчайзі, яких поки два. На окремі блоки автономного житла компанія дає гарантію до 15 років.

«$6000 коштує тільки дверний блок, але зате у нас на нього 15 років гарантія від виробника, – каже Максим Гербут. – Навіть якщо якийсь блок вийде з ладу, його можна буде замінити, як кубик в конструкторі Lego: зробити це зможе навіть кур’єр, який його доставить, а нам нікуди не потрібно їздити і нічого обслуговувати».

Як виглядає оселя?

Корпус цілком виконаний за безкаркасною технологією зі склопластику, з якого роблять яхти. Примітно, що технологія використовується у будівництві літаків для цивільної авіації. Матеріал відрізняється високими теплоізоляційними і сейсмостійкими властивостями.

Каркас зі склопластику товщиною в 23 см по теплопровідності відповідає цегляній стіні товщиною в 9 метрів. П’ятикамерні вікна також мінімізують тепловтрати. Від дерева і сталі відмовилися, щоб в будинку не було містків холоду.

Всі з’єднання безшовні, вклеєні тільки склопакети – як лобове скло у корпус автомобіля. «Такі вікна здатні витримати ураган або землетрус, і скла не потріскаються, – стверджує Максим Гербут. – Перші три будинки, які ми побудували, були з класичними вікнами, але після того як з крана впав один будинок і скло розбилося, ми придумали і запатентували стійкі вікна».

За словами Максима, у будинках PassivDom вікна товщиною 250 мм мають 6 енергозберігаючих загартованих стекол і відповідно рекордно високі характеристики теплоізоляції. Конструкція вікон захищена міжнародним патентом.

«Це найтепліше вікно в світі серійного виробництва, – каже він. – У 2016 році ми подавалися з ним в книгу рекордів Гіннеса, вони затвердили, сказали, що потрібно задокументувати – це коштувало $1700, яких у нас не було на той момент».

Скляні двері відкриваються по відбитку пальця, розпізнаванню особи або через додаток.

А що всередині?

Всередині будинок виконаний у форматі студії, в окреме приміщення виділено тільки санвузол. Кухня, яку теж можна «закрити», немов шафу, укомплектована повнорозмірним холодильником, кавоваркою, мікрохвильовкою, мультиваркою і місцем для посудомийної машини. «Всі прилади класу А(5+), для економії енергії, – розповідає Максим Гербут. – Ящиків достатньо, щоб зберігати посуд і дрібні побутові прилади. Стільниця – зі штучного каменю (кварцит)».

Освітлення і кліматконтроль у будинку управляються голосом. «Коли ви сідаєте подивитися фільм, просто говорите «включити відео» – опускається проектор, закриваються вікна (у базовій комплектації на ньому стоїть DLC-плівка, вікно стає матовим), так само можна включити музику», – розповідає Максим Гербут.

Стеля і стінові панелі виконані з тканин, підлога – матова, з натурального горіха. Завдяки цьому створюється м’яка акустика і, незважаючи на те, що в будинку дуже багато глянсових поверхонь, в приміщенні відсутнє ехо.

Санвузол повнофункціональний і просторий з душовою кабіною і повнорозмірним умивальником. Всі крани, змішувачі, вмикачі світла – безконтактні.

Вода подається з водопроводу, але є можливість і автономної подачі. Для цього до будинку приєднується додатковий модуль з ємністю для води об’ємом в 2 тонни. «Ємність наповнює система отримання води з повітря, – розповів Максим Гербут. – При цьому у такий санвузол встановлюється душ , який циркулює воду, економлячи до 80% ресурсу, як у NASA».

Система автономної каналізації виконана у вигляді додаткового блоку з інтегрованим в нього септиком, який може працювати як автономно, так і з підключенням до зовнішньої каналізації. Коштує це все додатково $40 000. Зате такий будинок можна поставити хоч в горах, хоч посеред пустелі, або просто на пляжі.

Над кухнею розміщується система контролю якості повітря, тепловий насос і система кондиціонування, за допомогою якої можна відрегулювати температуру, вологість, якість повітря у приміщенні: рівень вуглекислого газу, запахи, формальдегід, пил, іонізацію, ультрафіолет.

«Ми можемо гарантувати, що будинок на 99,9% захищений від будь-яких бактерій і вірусів, навіть якщо сюди прийде людина з гриппом, – каже Максим Гербут. – Така ж система і в воді: якщо вода в будинок потрапляє жахливо брудна, зовні пожежа, чадний газ та інше – ви у безпеці, бо склопластик, з якого виконаний фасад, не горить».

Всіма системами можна управляти за допомогою пультів, розташованих по всьому будинку, голосом або через мобільний додаток.

Як живиться будинок?

У закритому технічному відсіку знаходиться система очищення і знезараження води, бойлер об’ємом 100 л, система зворотнього осмосу, яка подає у кухню питну воду, та система контролю подачі електроживлення. Будинок живиться від літіеферумфосфатних акумуляторів, на які Haus.me дають 10 років гарантії.

«У світі є всього три виробника, які роблять акумулятори на 5000-7000 циклів, для порівняння: літій-іонні акумулятори в електромобілях мають до 1000 циклів», – пояснив Максим Гербут.

Завдяки системі, яка аналізує стан навколишнього середовища і патерни людської поведінки, які знімаються з безлічі сенсорів у реальному часі (усього їх близько сотні), будинок може, зокрема, точно визначити, скільки людей у ньому знаходиться і регулювати енерговитрати на обігрів/охолодження приміщення, закрити кран, двері або холодильник, якщо цього не зробив господар заради економії енергії, автоматично регулювати освітлення за потреби.

Всі системи будинку підключені до сервера і передають дані у хмару. За словами Максима Гербута, це знеособлені дані – в будинку немає камер. «Мешканці – це теплові цятки, і будинок не знає, хто з нас хто», – пояснює він.

Будинок можна перевести в режим ручного управління і регулювати освітлення, температуру та інші дрібниці самостійно.

«Наші будинки на 100% автономні і аналогів у світі немає, – наголошує Максим Гербут. – Ми побудували будинок з сонячним дахом за $100 000, зробивши дуже теплі вікна, стіни і настільки енергоефективні системи кондиціонування, обігріву і т. д., щоб близько 1,5 кВт на годину, які виробляє у похмурий зимовий день СЕС потужністю 7 кВт, на все вистачало».

Які ціни?

В Україні найменший будинок Haus.me коштує від $80 000 до $190 000 в залежності від комплектації. З цієї ціни $50 000 – корпус, решта – начинка. У США такий будинок стартує від $199 999 і до мільйона.

«Всі комплектуючі з Німеччини, Швеції, США, – каже Максим Гербут. – Український тільки паркет і полотно на стелі».

Фото з сайтів haus.me та AIN.ua.