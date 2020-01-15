Укроборонпром начал продавать списанное имущество на ProZorro

15 січ. 2020
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Государственный концерн «Укроборонпром» начал продавать списанное имущество предприятий через электронную площадку ProZorro.Продажи. Об этом сообщает БизнесЦензор.

«Сейчас в системе объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,58 млн грн. Среди позиций, например, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета. В основном же предприятиями «Укроборонпрома» на аукцион выставлены автомобили, автобусы и металлолом», — сообщает концерн.

«Перевод торгов списанным имуществом предприятий, входящих в состав Концерна, является одним из компонентов реформы закупок в Концерне, которая началась с изменением генерального директора», — говорится в сообщении.

Реформа предусматривает централизацию закупочной функции в концерне, полный переход на ProZorro, изменение внутренних процедур, в частности, уменьшение суммы допороговых закупок.

С 2020 года в «Укроборонпроме» и на предприятиях концерна уменьшена сумма допороговых закупок до 50 тысяч гривен. Это означает, что любые услуги или имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч, будут закупать прозрачно через публичную площадку.

«Следующий шаг в реформе закупок госконцерна — выставление арендованного имущества государственных предприятий на площадке ProZorro», — сообщает концерн.

Автор: Маруся Оффон

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