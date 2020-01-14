В Україні запустять в обіг нову  монету

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Вже з 16 січня Нацбанк запустить в обіг нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті «Хвиля».

Згідно інформації, отриманої NNS , монета присвячена сторіччю одного з найбільших музеїв України – Харковському музею імені Миколи Сумцова. Останній – великий вчений-історик, етнограф, дослідник народного побуту, який стояв у витоків музею.

Тираж монети з нейзильберу складе 3 тисяч одиниць. На аверсі монети зображено малий державний герб України, над яким надпис «Україна». Композиція складається зі стилізованих дерев, увінчаних плодами, що символізують духовну та матеріальну культуру. Справа та зліва від них – вертикальні смуги, які нагадують фасад сучасної будівлі музею.

Внизу на дзеркальному фоні – рік чеканки (2020). Також на аверсі традиційно розмістили номінал та логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети розмістили стилізовану композицію: справа та зліва зображені фасади будівель музею різних періодів, а в центрі – декоративна арка, на якій портрет Сумцова і надписи: «100 років» (зверху), «Харківський історичний музей» (над портретом півколом), «імені М.Ф.Сумцова» (знизу на матовому фоні).