В Украине стали меньше регистрироваться предприниматели: названа причина

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В Украине в 2019 году было зарегистрировано 312 211 физлиц-предпринимателей, и это на 15% меньше, чем в 2018-м. При этом сократилась налоговая задолженность ФЛП. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте «Сегодня», который ссылается на платформу для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Согласно полученной нами информации, в среднем в 2019 году ежемесячно регистрировалось 5500 компаний и 26 000 ФОП. Всего на начало 2020 года в Украине действует 1 876 604 предпринимателей.

По словам аналитиков платформы, к сокращению количества новых ФЛП привели законодательные изменения.

"В первой половине 2019 года ФЛП активно регистрировались. Однако в апреле, после президентских выборов, количество регистраций ФЛП начало снижаться. Такая динамика вызвана прежде всего рядом решений властей, а именно законом о РРО (регистрасторах расчетных операций. – Ред.), законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, законом о сборе и учете ЕСВ (единого социального взноса. – Ред.), законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц", – отметили специалисты.

По словам основателя "Опендатабот" Алексея Иванкина, регистрация новых предпринимателей – это один из показателей развития экономики.

"Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень", - считает Иванкин.

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