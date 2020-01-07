Акции в "Варусе" на непродовольственные товары до 15 января

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На данный момент в супермаркетах «Варус» действуют акции на ряд товаров. NNS предлагает вашему вниманию акционные предложения на непродовольственные товары, которые действуют до 15 января. Администрация торговой сети предупреждает, что товары могут присутствовать не во всех магазинах. Акция действует, пока акционный товар есть в наличии.

На официальном сайте торговой сети «Варус» заявлены такие акции на непродовольственные товары

Ранее NNS сообщал о том, какие акции действуют в «Варусе» на колбасы и сыры с 4 по 15 января

Акции на мясо, рыбу и морепродукты

Акции на сладости, чай и кофе

Акции на безалкогольные и алкогольные напитки