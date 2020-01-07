Акции в "Варусе" на непродовольственные товары до 15 января

07 січ. 2020
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На данный момент в супермаркетах «Варус» действуют акции на ряд товаров. NNS  предлагает вашему вниманию акционные предложения на непродовольственные товары, которые действуют до 15 января. Администрация торговой сети предупреждает, что товары могут присутствовать не во всех магазинах. Акция действует, пока акционный товар есть в наличии.

Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі

На официальном сайте торговой сети «Варус» заявлены такие акции на непродовольственные товары

Ранее NNS  сообщал о том, какие акции действуют в «Варусе» на колбасы и сыры с 4 по 15 января

Акции на мясо, рыбу и морепродукты
Акции на сладости, чай и кофе

Акции на безалкогольные и алкогольные напитки

Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі

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