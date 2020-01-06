"ЗАЗ" буде випускати російську "Ладу": офіційне підтвердження

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Про це повідомляє прес-секретар Укравто Дмитро Скляренко. Так, після довгої "паузи" з 2018-го року в зборці легкових автомобілів "ЗАЗ" знову повертається на ринок, пише "Укрінформ".

Вже з новою моделлю, цілком несподіваною для покупця. Тепер завод налагодить випуск автомобіля "Лада", але з невеликою поправкою – бренд належить "Рено", тому українці зможуть побачити не саму "Ладу", як таку, а як "Groupe Renault".

Вже випущена тестова партія новинки. Йде процес аудиту партнерами з "Рено". Чи приживеться новий продукт на ринку – питання часу.