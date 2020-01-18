Акции в "Варусе" на напитки до 22 января

- 18 січ. 2020
- 1932
Завантажте мобільний додаток сайту
На данный момент в супермаркетах «Варус» действуют акции на ряд товаров до 22 января. NNS предлагает вашему вниманию акционные предложения на на безалкогольные и алкогольные напитки. Администрация торговой сети предупреждает, что товары могут присутствовать не во всех магазинах. Акция действует, пока акционный товар есть в наличии.
На официальном сайте торговой сети «Варус» заявлены такие акции на напитки.
Ранее мы сообщали о том, какие акции действуют в «Варусе» на колбасы, сыры и молочку до 22 января
Акции на мясо, рыбу и морепродукты
Акции на сладости, чай и кофе
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!