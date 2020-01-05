Акции в "Варусе" на напитки

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На данный момент в супермаркетах «Варус» действуют акции на ряд товаров. NikopolNews предлагает вашему вниманию акционные предложения на на безалкогольные и алкогольные напитки. Администрация торговой сети предупреждает, что товары могут присутствовать не во всех магазинах. Акция действует, пока акционный товар есть в наличии.

На официальном сайте торговой сети «Варус» заявлены такие акции на напитки.

Ранее мы сообщали о том, какие акции действуют в «Варусе» на колбасы и сыры с 4 по 15 января

Акции на мясо, рыбу и морепродукты

Акции на сладости, чай и кофе