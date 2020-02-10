Акции в "Варусе" на сладости, кофе и чай до 19 февраля

- 10 лют. 2020
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До 19 февраля в супермаркетах «Варус» действуют акции на ряд товаров. NNS предлагает вашему вниманию акционные предложения на сладости, чай, кофе и сухофрукты. Администрация торговой сети предупреждает, что товары могут присутствовать не во всех магазинах. Акция действует, пока акционный товар есть в наличии.
На официальном сайте торговой сети «Варус» заявлены такие акции на сладости, кофе, чай и сухофрукты до 5 февраля.
Ранее мы сообщали о том, какие акции действуют в «Варусе» на колбасы, сыры и молочку
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