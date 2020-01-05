Акции в "Варусе" на сладости, кофе и чай до 15 января

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С 4 по 15 января в супермаркетах «Варус» действуют акции на ряд товаров. NNS предлагает вашему вниманию акционные предложения на сладости, чай и кофе. Администрация торговой сети предупреждает, что товары могут присутствовать не во всех магазинах. Акция действует, пока акционный товар есть в наличии.

На официальном сайте торговой сети «Варус» заявлены такие акции на мясо, рыбу и морепродукты с 4 по 15 января:

Ранее мы сообщали о том, какие акции действуют в «Варусе» на колбасы и сыры с 4 по 15 января

А также какие акции действуют в «Варусе» на мясо, рыбу и морепродукты