Підвищення прожиткового мінімуму: названі головні суми та дати

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У новому 2020 році заплановано два підвищення прожиткового мінімуму українців. Відповідні показники закладені в державний бюджет.

Так, якщо з початку року усереднений показник становить 2027 гривень, і для різних соціально-демографічних груп він коливається від 1638 до 2218 гривень.

Зокрема, для непрацездатних осіб він затверджений на рівні - 1638 гривень, для дітей до шести років - 1779 грн, для працездатних громадян - 2102 грн, для дітей від 6 до 18 років - 2218 грн.

Протягом року прожитковий мінімум повинен підвищуватися двічі: з 1 липня і з 1 грудня. Так, після 1 липня прожитковий мінімум становитиме:

середній показник - 2118 грн

непрацездатні особи - 1712 закарпатцям грн

діти до 6 років - 1859 грн

працездатні громадяни - 2197 грн

діти від 6 до 18 років - 2318 грн.

З 1 грудня 2020 року прожитковий мінімум повинен дорівнювати:

середній показник - 2189 грн

непрацездатні особи - 1769 грн

діти до 6 років - 1921 грн

працездатні громадяни - 2270 грн

діти від 6 до 18 років - 2395 грн.

У той же час в уряді розроблено законопроект, який пропонує підвищити прожитковий мінімум до реального рівня. Яким буде цей рівень, стане ясно після перегляду споживчого кошика, в яку повинні включити набір товарів і послуг, рекомендований науково-громадською експертизою.

Як повідомляли в Мінсоцполітики, така робота ведеться вже з 2019 року. За попередніми розрахунками, новий прожитковий мінімум не повинен бути менше 4000-4200 грн. За словами міністра соцполітики Юлії Соколовської, він повинен складати приблизно 30-40% від розміру середньої зарплати в країні.