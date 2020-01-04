Підвищення прожиткового мінімуму: названі головні суми та дати

- 04 січ. 2020
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У новому 2020 році заплановано два підвищення прожиткового мінімуму українців. Відповідні показники закладені в державний бюджет.
Так, якщо з початку року усереднений показник становить 2027 гривень, і для різних соціально-демографічних груп він коливається від 1638 до 2218 гривень.
Зокрема, для непрацездатних осіб він затверджений на рівні - 1638 гривень, для дітей до шести років - 1779 грн, для працездатних громадян - 2102 грн, для дітей від 6 до 18 років - 2218 грн.
Протягом року прожитковий мінімум повинен підвищуватися двічі: з 1 липня і з 1 грудня. Так, після 1 липня прожитковий мінімум становитиме:
- середній показник - 2118 грн
- непрацездатні особи - 1712 закарпатцям грн
- діти до 6 років - 1859 грн
- працездатні громадяни - 2197 грн
- діти від 6 до 18 років - 2318 грн.
З 1 грудня 2020 року прожитковий мінімум повинен дорівнювати:
- середній показник - 2189 грн
- непрацездатні особи - 1769 грн
- діти до 6 років - 1921 грн
- працездатні громадяни - 2270 грн
- діти від 6 до 18 років - 2395 грн.
У той же час в уряді розроблено законопроект, який пропонує підвищити прожитковий мінімум до реального рівня. Яким буде цей рівень, стане ясно після перегляду споживчого кошика, в яку повинні включити набір товарів і послуг, рекомендований науково-громадською експертизою.
Як повідомляли в Мінсоцполітики, така робота ведеться вже з 2019 року. За попередніми розрахунками, новий прожитковий мінімум не повинен бути менше 4000-4200 грн. За словами міністра соцполітики Юлії Соколовської, він повинен складати приблизно 30-40% від розміру середньої зарплати в країні.
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