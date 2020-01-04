Досягнення областей України у 2019 році

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Підбиваючи підсумки минулого року, подивимось, як політики та чиновники впоралися зі своїми обіцянками, зокрема, скільки планів та намірів реалізували мери великих міст.

NNS пропонує розглянути по областям досягнення, яки підготувало «Слово і Діло».

Вінницька область у 2019 році посіла перше місце за кількістю підписаних декларацій про медобслуговування (охоплено 83% населення). В області підключили найбільшу кількість медзакладів до системи E-heals (94% медзакладів ІІ рівня та всі медзаклади ІІІ рівня).

Також Вінничина відзначилася рекордами в сільському господарстві. В області зібрали найбільший урожай цукрового буряку (1,2 млн тонн) та картоплі (1,8 млн тонн). В області вироблено найбільше молока (714 тис. тонн) та вирощено свійської птиці (516 тис. 642 тонн).

Волинська область уклала найбільшу кількість чинних міжрегіональних угод із країнами ЄС. За даними рейтингу євроінтеграції областей, Волинь загалом уклала 92 угоди. Серед інших рекордів області – найбільший урожай озимого жита та вівса.

Дніпропетровська область відзначилася минулого року найбільшим обсягом реалізованої промислової продукції (майже на 390 млрд грн), а також виробленої будівельної продукції (на 15,1 млрд грн). Крім того, в області найбільші обсяги експорту товарів (на 6,3 млрд доларів).

Цікаво, що на Дніпропетровщині найбільша кількість домашніх сонячних електростанцій. Близько 2 тис. приватних будинків обладнані сонячними панелями загальною потужністю 49,8 мВт. В області найбільше людей користується багатоканальним платним телебаченням (понад 152 тис. осіб).

У Донецькій області проведено найбільшу кількість проєктів модернізації міської інфраструктури через Державний фонд регіонального розвитку. Протягом останніх п’яти років загалом реалізовано 322 проєкти.

Також на Донеччині зафіксовано найбільший розмір середньої зарплати, яка в 2019 році становила 11 тис. 952 грн. В області також встановлено рекорд у тваринництві, зокрема, вирощено найбільше в Україні свиней у живій масі.

Житомирська область відзначилась минулого року тим, що посіла перше місце у загальному рейтингу щодо формування спроможних ОТГ. Крім того, в області зібрали найбільший урожай гречки.

У Закарпатській області 48% закладів охорони здоров’я комп’ютеризовано та інформатизовано. Це найвищий показник серед всіх областей в Україні. Ще один рекорд Закарпаття – у 2019 році з області виїхала найменша кількість населення (6 тис. 625 осіб).

Запорізька область минулого року досягла кількох рекордних показників у сільському господарстві. В області зафіксовано рекордний збір урожаю гороху, зібрано найбільше пшениці та вирощено найбільше овець і кіз.

Івано-Франківська область стала регіоном-лідером з економічної євроінтеграції, набравши 41 бал з 50 можливих. Також у області найбільша середньомісячна зарплата в сільському господарстві (12 тис. 767 грн).

Київська область набрала максимальний бал у рейтингу інвестиційної ефективності областей. Також в області побудували рекордну кількість нового житла та на місцевих птахофабриках отримали найбільше яєць від свійської птиці.

Кіровоградська область посіла перше місце за кількістю створених опорних шкіл: 76 навчальних закладів. Також область стала лідером у зборі врожаю соняшнику.

У Луганській області протягом останніх п’яти років провели 203 проєкти, профінансовані ЄІБ та ЄБРР, що є беззаперечним рекордом.

Львівська область має найбільшу кількість чинних підприємств з іноземним капіталом з країн ЄС – 1 тис. 657 підприємств. Не дивно, що торік в області збудували найбільшу кількість нежитлових приміщень.

Миколаївська область посіла перше місце за кількістю затверджених місцевих бюджетів на 2020 рік із стовідсотковим результатом. Також, за даними рейтингу євроінтеграції областей, на Миколаївщині зафіксовано найбільший середній приріст експорту товарів до країн ЄС за останні три роки (+27,2%).

Одеська область відзначилася у 2019 році одразу кількома рекордами. На Одещині найбільша кількість абонентів Інтернету в Україні (1 млн 111 тис. осіб). Минулого року в області були найбільші обсяги експорту послуг (на 581 млн доларів). У сільському господарстві область стала першою за врожаєм ячменю, ріпаку та винограду. Також в Одеській області отримали найбільше вовни.

Полтавська область посіла перше місце в Україні за кількістю громад, що скористалися механізмом міжмуніципального співробітництва (281 громада). Також на Полтавщині зібрали найбільший врожай кукурудзи та виростили найбільше великої рогатої худоби.

Рівненська область стала першою в рейтингу прозорості регіонів, набравши 93% зі 100%.

У Сумській області надали найбільшу кількість «теплих кредитів», які отримали громадяни та ОСББ чи ЖБК у 2014-2019 роках. Загалом протягом п’яти років надали 26 тис. 932 кредитів. Також в області зафіксовано найбільші надходження від рентної плати «Укрнафти» до обласного бюджету (понад 126 млн грн). Нагадаємо, що надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні.

Харківська область у 2019 році мала найбільший рівень зайнятості населення працездатного віку (майже 74%). Крім того, в області зібрали найбільший врожай проса.

Херсонська область традиційно відзначилася на сільскогосподарський ниві, зібравши найбільший врожай рису та овочів.

У Хмельницькій області на ремонт доріг використали майже всі виділені кошти Дорожнього фонду (98,4%). Також в області зібрали найбільше сої та плодових і ягідних культур. Крім того, Хмельниччина відзначилася тим, що в місцевих ОТГ працює найбільше старост (331 особа).

Черкаська область посіла перше місце за кількістю лічильників для обліку опалення в багатоквартирних будинках. Загалом вже 98% будинків обладнані приладами обліку.

У Чернівецькій області минулого року був найменший розмір заборгованості з виплати зарплат бюджетникам (0,2 млн грн). Також в області створено 8 інформаційних пунктів ЄС, що є всеукраїнським рекордом.

Багата на чорноземи Чернігівська область посіла перше місце за площею посівних озимового жита під урожай 2020 року. Загалом засіяно 22,6 тис. га.