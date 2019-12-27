Докерувалися! «КрАЗ» Переїздить В Нігерію!

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КрАЗ будет производить грузовики в Нигерии.

Вдумайтесь в это. Они не инвестируют в Украину. Не создают рабочие места здесь. Не наращивают экспорт в Нигерию.

Производство будет сосредоточено в Нигерии. Там создавать рабочие места. И помогать промышленному, технологическому развитию этой страны.

Это в то время, как украинское предприятие КРАЗ банкрот!

Которое за весь 2018 продало всего 540 авто! Производитель способный выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью свертывает деятельность в Украине и будет выпускать грузовики в Нигерии!!!

У меня в голове это не укладывается. Как государство может позволить себе потерять такое предприятие, которое ещё недавно было крупнейшим производителем грузовой техники в Европе. Как?

Реформаторы считают себя продвинутыми и ориентируются на западный мир. Так посмотрите, как живет этот западный мир! Если ключевое предприятие находится в трудном положении, то государство всегда ему подаст руку помощи и не допустит, чтобы оно исчезло.

Вы можете со мной спорить, но если бы на западе политики себя вели как наши, то сейчас бы никто не знал авто марки БМВ, Фольксваген, Феррари, Ламборджини, Рено, Ягуар, Рендж Ровер, Крайслер и многих других!!! Этих компаний бы сейчас не было!!

Откройте стратегию развития Германии до 2030 года. В этой стратегии прописано, что долгосрочное выживание существующих немецких чемпионов — Siemens, Thyssen-Krupp, автопроизводителей и Deutsche Bank — является вопросом политической и государственной важности.

Это значит, что государство не допустит банкротства и исчезновения этих компаний!! Все потому, что там умеют считать альтернативные издержки от исчезновения этих компаний. Именно потому там родилась концепция «too big to fail»!

А у нас умеют считать только прямые расходы, но почему-то никто не считает альтернативные издержки. Да, будут расходы на спасение. А кто-то считал убытки страны от исчезновения этой компании? Сколько пострадает рабочих мест? Сколько поставщиков останутся без работы? Сколько смежных бизнесов пострадает? Как пострадает сектор услуг, например финансовый сектор, логистика?? Сколько государство от этого недополучит налогов? Этого у нас никто не считает, а надо было бы!!!

Как итог, в Украине уже который месяц падает промышленное производство. Это не просто цифры! Это исчезают целые компании! Это исчезают рабочие места. Это государство теряет налогоплательщиков!!! Не в последнюю очередь от такой идиотской экономической политики государства!!! Зато укрепляем промышленность и экономику Нигерии.

Павло Вернівський