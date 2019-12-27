Подорожчання. Скільки будуть коштувати сигарети з 1 січня

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Українців з 1 січня чекає подорожчання тютюнових виробів — ціни виростуть на 20%, а пачка сигарет коштуватиме від 45 гривень. Так само підвищаться ціни на стіки та систем нагрівання тютюну. Про це повідомляє aspi.news

На даний момент кілограм тютюну коштує 949 грн, з 1 січня ця сума виросте до 1 139 грн. Для електронних сигарет та систем нагріву тютюну створений окремий код товару і акциз на них складе з 1 січня 1 213 грн.

Дане подорожчання планове — в рамках прийнятого у 2017 році закону про поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби. Законом встановлено 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби. У 2017 році ціни тютюнові вироби підвищилися на 30%, а з 2018 по 2025 рік щороку будуть підвищуватись на 20%.

Підвищення акцизної ставки пов'язано з вирівнюванням її до європейських норм - 90 євро за 1 000 сигарет.

За прогнозами, у 2025 році середня ціна за одну пачку сигарет складе близько 90 грн. Правда, також варто враховувати, що через п'ять років курс євро збільшиться, тому і ціна вже буде щонайменше 100 грн.

На даний момент різниця в ціні між звичайними сигаретами і стіками становить близько 20 грн, до 2025 року ця різниця досягне 150 грн.

Скільки коштують сигарети в різних містах Європи:

Варшава – 3,7 євро

Берлін – 6,4 євро

Осло – 11,9 євро

Париж – 8 євро

Київ – 1,5 євро

Москва – 2,3 євро

Мінськ – 1,3 євро

Прага – 3,8 євро

Лондон – 12,3 євро

Тільки в Мінську можна знайти сигарети дешевші за українські. Водночас, наприклад, у Норвегії пачка коштує приблизно в 10 разів дорожче, а в Польщі – в 2,5 раза. Для європейців такі ціни дозволяють не тільки поповнювати свої бюджети, а й скорочувати кількість курців. У Всесвітній організації охорони здоров'я вже давно прийшли до висновку: найкращий спосіб знижувати число залежних – підвищувати ціни. До того ж це не тільки уберігає населення від шкідливої звички, але й дозволяє економити державі. Куріння призводить до передчасних смертей і важких захворювань, а, значить, до втрати робочої сили і зростання витрат на медицину.