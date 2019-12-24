Акции в АТБ с 25 по 31 декабря

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С 25 по 31 декабря включительно в АТБ будет действовать ряд акций, которые позволят горожанам купить многие товары дешевле, чем обычно.

NNS предлагает вашему вниманию предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТЭК рассказали, какие работы проводят в Никополе и для чего