В Украине планируют почти вдвое увеличить бюджет на строительство дорог

Завантажте мобільний додаток сайту

«Укравтодор» может получить дополнительные 20000000000 гривен на ремонт и строительство дорог государственного значения. Об этом сообщил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

«Сейчас мы имеем возможность получить не просто "копейку", а цели 20000000000 гривен — это огромная сумма, учитывая, что на следующий год должны 31,5 миллиарда гривен на ремонт и строительство дорог государственного значения», - отметил он.

В 2020 году планируют отремонтировать более 4 тысяч километров дорог государственного и местного значения. В случае привлечения дополнительных средств «украинцы должны получить вдвое больше отремонтированных дорог, чем планировалось», пишет пресслужба «Укравтодора».

По словам Кубракова, источником финансирования станут внешние рынки. Для привлечения таких средств понадобятся изменений в украинском законодательстве. В Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта - «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (№2661) и «О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год» (№2660).

«Уверен, что коллеги из Слуги Народа не подведут», - добавил Кубраков, который сам прошел в парламент по списку партии «Слуга народа», а в ноябре возглавил «Укравтодор».