Что будет с долларом в 2020 году? Экономист рассказал неожиданные детали о курсе валют

22 груд. 2019
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В 2020 году курс доллара может вырасти до 27 гривен. Об этом сказал экономический эксперт Виктор Гальчинский, пишет РБК-Украина.
По словам эксперта, в следующем году Украинский нужно ориентироваться на курс на уровне 27 грн за доллар.

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Собственно, такой курс как раз заложен в государственном бюджете.

При этом будут вполне допустимы колебания в диапазоне от 24 до 27 грн за доллар.

Специалист говорит, что есть факторы, которые существенно могут повлиять на курс доллара в 2020 году в негативном смысле. Гальчинский подчеркивает, что гривна будет стабильной только в том случае, если вдруг не произойдет определенных рисковых событий - как в военно-чрезвычайном, так и в экономическом плане.

Автор: Администратор

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