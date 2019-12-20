Украинцы меньше едут на заработки из-за укрепления гривны

20 груд. 2019
552

Завантажте мобільний додаток сайту

Количество людей, выезжающих из Украины в поисках заработка, значительно сократилось в 2019 году из-за укрепления гривны. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на сайте 112, который ссылается на Bloomberg.

Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.

Из-за отсутствия надежных демографических данных, судить о выезде из страны для работы можно по пересылке денег домой из-за границы. На протяжении 2019 года эта цифра уменьшилась.

- Повышение курса гривны в этом году, а также быстрый рост номинальной заработной платы украинцев за последние несколько лет являются сильной движущей силой, замедляющей трудовую миграцию, - заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

По данным НБУ, сократилась разница между зарплатой в Украине и Польше. В 2016 году у нас платили в 4,5 раза меньше, сегодня же в 2,7.

В статье отмечается, что по данным Министерства социальной политики в конце 2018 года за границей перебывало 3,2 млн украинцев. Они пересылали в Украину около 11 млрд долларов.

В то же время, по прогнозам НАН Украины до 2031 года из-за эмиграции населения количество людей в стране сократится до 39,5 млн человек.

Напомним, в своей предвыборной риторике Владимир Зеленский не раз упоминал о проблеме трудовой миграции и обещал вернуть заробитчан на родину. Сегодняшнюю тенденцию можно было бы считать положительной, однако цены в Украине на фоне укрепления гривны не снижаются.

Автор: Екатерина Андрус

Никополь, Нікополь, Марганец, Марганець, Покров

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!