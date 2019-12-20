Украинцы меньше едут на заработки из-за укрепления гривны

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Количество людей, выезжающих из Украины в поисках заработка, значительно сократилось в 2019 году из-за укрепления гривны. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на сайте 112, который ссылается на Bloomberg.

Из-за отсутствия надежных демографических данных, судить о выезде из страны для работы можно по пересылке денег домой из-за границы. На протяжении 2019 года эта цифра уменьшилась.

- Повышение курса гривны в этом году, а также быстрый рост номинальной заработной платы украинцев за последние несколько лет являются сильной движущей силой, замедляющей трудовую миграцию, - заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

По данным НБУ, сократилась разница между зарплатой в Украине и Польше. В 2016 году у нас платили в 4,5 раза меньше, сегодня же в 2,7.

В статье отмечается, что по данным Министерства социальной политики в конце 2018 года за границей перебывало 3,2 млн украинцев. Они пересылали в Украину около 11 млрд долларов.

В то же время, по прогнозам НАН Украины до 2031 года из-за эмиграции населения количество людей в стране сократится до 39,5 млн человек.

Напомним, в своей предвыборной риторике Владимир Зеленский не раз упоминал о проблеме трудовой миграции и обещал вернуть заробитчан на родину. Сегодняшнюю тенденцию можно было бы считать положительной, однако цены в Украине на фоне укрепления гривны не снижаются.