20 грудня в Україні ввели в обіг нові банкноти і монети (фото)

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Сьогодні, 20 грудня Національний банк водить в обіг нові банкноти номіналом 50 гривень та монети номіналом 5 гривень. Про це NikopolNews дізнався з повідомлення на сайті НБУ.

Згідно інформації, отриманої NikopolNews , оновлені банкноти номіналом 50 гривень мають аналогічний розмір, таку колірну гаму і містять основні зображення банкнот відповідного номіналу попередніх зразків, включаючи портрет видатного державного діяча України Михайла Грушевського на лицьовій стороні. Водночас нова банкнота має вдосконалену систему захисту, включаючи покращену рельєфність елементів друку, досконаліші елементи ультрафіолетового й інфрачервоного захисту.

Монета номіналом 5 гривень виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям. На реверсі монети зображено портрет гетьмана Богдана Хмельницького, як є і на банкноті аналогічного номіналу.

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