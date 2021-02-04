Імпічмент Зеленському готує ОПЗЖ

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На своєму з’їзді сьогодні, 4 лютого, "Опозиційна платформа – За життя" вирішила ініціювати процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського через санкції проти нардепа партії Тараса Козака та блокування "трьох провідних незалежних українських телевізійних каналів" – "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK".

Про це повідомляє прес-служба ОПЗЖ, передає NNS , посилаючись на резолюцію з`їзду.

"Ми засуджуємо антиконституційні та протиправні дії президента Володимира Зеленського, який своїм указом ввів персональні санкції проти народного депутата Тараса Козака та заблокував роботу трьох провідних незалежних українських телевізійних каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK",

- йдеться у резолюції.

Вони назвали це "це нападом на демократію, свободу слова та спробою встановлення диктатури".

Партія запевняє, що Зеленський порушив Конституцію, закони, принципи демократії та верховенства права.

Так, делегати постановили:

Депутатській фракції ОПЗЖ у Верховній Раді розпочати процедуру відсторонення Зеленського з посади президента в порядку імпічменту.

Керівним органам партії скоординувати необхідні ресурси для захисту Козака, а також прав колективів телевізійних каналів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK".

Обласним партійним організаціям розпочати збір підписів за підтримку імпічменту Зеленського.

Місцевим партійним організаціям забезпечити роз’яснення позиції партії щодо імпічменту президента українському суспільству.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.