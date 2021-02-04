На Донбасі сьогодні поранено українського військового

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4 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил в результаті обстрілу позицій українських військових був поранений боєць ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповування “Північ“, передає NNS .

Зазначається, що бойовики вели обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил з мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї.

“В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Бійці оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога”,

– резюмували у штабі.

У відомстві додали, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

“Українська сторона через СЦКК повідомила моніторингової місії ОБСЄ про подію”,

– підкреслили в штабі.

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