Власник ZIK, NewsOne і "112 Україна" пов'язаний з бойовиками «Л/ДНР» через кіпрський офшор ще з 2014 року - ЦПК

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Кіпрська офшорна компанія власника ZIK, NewsOne і «112 Україна» Тараса Козака у 2014-2015 роках надавала багатомільйонне фінансування компанії, яка контрабандним шляхом поставляла вугілля з «Л/ДНР» в Україну.

Про це повідомила виконавча директорка та членкиня правління «Центру протидії корупції» Дар'я Каленюк у блозі в «Українській правді», пише Громадське, передає NNS.

Каленюк зазначила, що у грудні 2014 року ПАТ «Центренерго» уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконгу. Компанія мала постачати в Україну десятки тисяч тонн вугілля з Південної Африки. Однак у 2016 році «Українська правда» у своєму розслідуванні з'ясувала, що насправді Arida постачала контрабандний товар із «ДНР» та «ЛНР.

У 2014-2015 роках Arida отримувала багатомільйонне фінансування від офшору Козака. Так, ще 5 листопада 2013 року Arida уклала договір на 8 мільйонів доларів кредиту з кіпрською компанією Hakail Limited.

Її бенефіціарним власником був саме Тарас Козак, адже у 2015-2019 роках він вказував контроль над цією компанією у своїх деклараціях. Крім того, за даними держреєстру Кіпру, Hakail Limited ще з 2012 року перебувала у власності іншої офшорної компанії Козака — Turul Investments Limited.

Каленюк наголосила, що у 2014-2015 роках Arida отримала від офшору Козака 7,4 мільйона доларів кредитних коштів. За умовами договору, гроші потрібно було повернути до 6 листопада 2015 року. Однак цього так і не сталося, а офшорна компанія Козака борг списала.

Тарас Козак — народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» та соратник Віктора Медведчука. 2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) про введення проти нього санкцій. Під обмеження потрапили й вісім компаній, які володіють телеканалами ZIK, «112 Україна» та NewsOne.

Компаніям заборонили користуватися радіочастотами України, ретранслювати/розповсюджувати телепрограми та надавати телекомунікаційні послуги, їм анулюють або зупиняють ліцензії та інші дозволи для здійснення їхньої діяльності тощо.