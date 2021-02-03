За дорученням Зеленського на Донбасі почалася перевірка готовності військ ЗСУ

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Офіс Президента, апарат РНБО та Міноборони проводять інспекцію стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин Збройних Сил на території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужюа Офісу Президента, передає NNS.

«Основною метою інспекції є перевірка стану готовності сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань за призначенням, а також визначення ефективності заходів, які вживаються керівництвом Міністерства оборони України та ЗСУ, інших органів військового управління щодо всебічного забезпечення сил із засобів, що виконують завдання на сході держави»,

— йдеться у повідомленні.

Крім того, перевірка спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів до виконання завдань.

До участі в інспекційній перевірці залучено представників Офісу Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони та Збройних сил України.

За результатами перевірки буде підготовлено доповідь Президентові, а також пропозиції щодо подальшого нарощування спроможностей ЗСУ та вирішення наявних проблем у сфері оборони держави.

Зазначається, що відповідна перевірка затверджена розпорядженням Президента № 12 від 1 лютого 2021 року.