В Європейському Союзі підтримали санкції проти телеканалів Медведчука - посол

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Посол України при Європейському Союзі Микола Точицький заявив, що в ЄС неофіційно підтримали рішення РНБО і президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, повідомляє NNS , посилаючись на Бабель.

Про це він заявив на засіданні комісії з питань Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Починаючи від самого ранку, і навіть з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Єврокомісії і Службі зовнішніх дій до вчорашнього рішення Ради національної безпеки по наших санкціях. Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем’єр-міністра до Брюсселю ми почуємо і офіційну»,

— сказав Точицький.

Тим часом у Кремлі передбачувано засудили санкції, повідомляє NNS , посилаючись на Українську правду.

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна заявив, що у Кремлі засуджують санкції президента України проти телеканалів з орбіти кума Путіна нардепа "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

"Ми можемо тільки засудити дії української влади. Обмеження і навіть заборона діяльності телеканалів - це те, що не відповідає ні міжнародним нормам і стандартам, ні спільному розумінню свободи ЗМІ",

- сказав Пєсков.

За словами Пєскова, такі дії української влади - це ті події, на які варто звернути увагу ОБСЄ та інших міжнародних організацій.

Україна ж має намір піти ще далі. Міністерство культури та інформаційної політики України звернеться в компанію YouTube з проханням заблокувати канали NewsOne, ZIK і "112 Україна" на відеохостингу у зв'язку з введенням проти них санкцій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив глава міністерства Олександр Ткаченко.

За його словами, ці телеканали - в ефірному, супутниковому або інтернет-мовленні-становлять інформаційну загрозу національній безпеці України.

"Звичайно, YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але впевнений-популярна платформа повинна знати про те, хто саме і як фінансує і виробляє ворожий контент",

- зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів в дію санкції проти телеканалів 112, ZIK і NewsOne. Вони передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. Після введення санкцій канали поступово почали зникати на кабельному телебаченні.

Сам Зеленський, його спікерка, голова СБУ Баканов, міністр культури Ткаченко назвали їх боротьбою з російською пропагандою. Проти санкцій висловилися самі телеканали (назвали їх наступом на свободу слова), фракція ОПзЖ (ініціює імпічмент Зеленського

В ОПзЖ навіть заявили, що ініціюють імпічмент Зеленського через санкції проти каналів Медведчука.

Голова Нацспілки журналістів назвав санкції проти каналів Медведчука «наступом на свободу слова»