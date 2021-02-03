Стало відоме ім’я українського військового, вбитого снайпером на Донбасі (фото)

Як повідомлялося раніше, 2 лютого на Донбасі під Торецьком українського військового поранив ворожий снайпер, на жаль, поранення виявилося смертельним. Стало відоме ім’я загиблого військового.

Про це NNS повідомляє, посилаючись на 503 Окремий батальйон морської піхоти, у якому служив загиблий.

Вчора, 2-го лютого, поблизу с. Шуми ординський снайпер смертельно поранив нашого воїна – старшого матроса Дмитра Власенка. Побратими та медики надали воїну усю необхідну допомогу, проте вже за годину лікарі констатували смерть – поранення виявилось несумісним із життям.

Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у нашому батальйоні більше трьох років і назавжди закарбувався у серцях побратимів як щира, чесна та добра людина, як мужній воїн, що завжди готовий підставити плече. У 38-річного героя вдома, на Миколаївщині, залишились батьки!

Братику, ми не забудемо! І обов’язково помстимося ординцям!, – повідомляється на сторінці батальйону морської піхоти,