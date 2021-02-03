Янукович публічно назвав свою адресу і запросив ДБР у гості: Google Maps показали будинок

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Президент-втікач Віктор Янукович публічно назвав свою адресу. А Google Maps показали вказаний будинок в Ростові, повідомляє NNS , посилаючись на breaking.znaj.ua.

Колишній президент-втікач Віктор Янукович звернувся до Офісу Генерального прокурора та ДБР (Державне бюро розслідувань) з проханням до прокурорів прибути за місцем його проживання в російському Ростові для з'ясування всіх необхідних питань у справі Майдану. Про це повідомили в Telegram-каналі PavlovskyNews, посилаючись на заяву Януковича та слова його адвоката.

Янукович звинуватив ДБР у тому, що нібито воно повідомило неправдиву інформацію про вручення йому підозри в зраді за Харківські угоди. Тому президент-втікач вимагає у ДБР "невідкладного прибуття" до нього у Ростов, де він наразі мешкає. При цьому Янукович назвав точну адресу свого перебування.

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