Дубинського виключили з фракції "Слуга народу"

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Фракція «Слуга народу» на своєму засіданні в понеділок, 1 лютого, проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

Про це повідомляє Українська правда, передає NNS.

За виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 - проти, 19 - не голосували.

Як передає кореспондент УП, на фракції не було обговорення, Дубінському слово не давали. Голова фракції Давид Арахамія просто зачитав дані, більшість підтримала.

Сам Дубінський назвав своє вигнання "маніпулятивною історією" і звернув увагу, що не були пред'явлені ані підписні листи, ані інші результати голосування.

«Це не те що голосування, це чистий фарс… Ви розумієте, що пройдені всі червоні лінії фракцією, ми побачили справжні обличчя політичних акторів і в Офісі президента, і в українському парламенті. Ми прекрасно розуміємо, що це - маніпулятивний результат, який був необхідний конкретним людям для отримання конкретних дивідендів, саме політичних, і для вирішення своїх власних проблем»,

— сказав він.

Як передає Громадське, про виключення Дубінського також повідомила депутатка від «Слуги Народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«Це було найкоротше засідання фракції СН ever. За виключення Дубінського зібрали більше 180 підписів»,

ㅡ написала вона.

Раніше адвокатка Дубінського Тетяна Костіна заявляла, що це голосування було проведене з порушенням низки пунктів положення про фракцію, а «рішення, яке буде прийнято, буде в будь-якому випадку юридично нікчемним і ганебним для тих, хто його приймає».

Нагадуємо:

25 січня, президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга Народу» двічі запропонував Дубінському піти за власним бажанням. З вимогою виключити Дубінського з фракції виступали й інші народні депутати, зокрема представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський, Єгор Чернєв, представники так званої «групи Павлюка».

Однак сам народний депутат відмовився йти з лав «слуг», хоча й публічно визнавав, що його справа «негативно позначається як на фракції, так і на президентові», зазначала нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук.

Дубінський наполягав на тому, що США запровадили проти нього санкції помилково, за доносом «Центру протидії корупції».

Засідання фракції «слуг» тривало понад три години, але ухвалити бодай якесь рішення щодо Дубінського не вийшло. Тоді вирішили провести у фракції таємне голосування щодо того, як вчинити з депутатом ㅡ воно почалося у четвер, 28 січня.

США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка та оточення Деркача через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.