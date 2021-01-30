Подвійне громадянство в Україні: до Ради внесли черговий законопроєкт

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У Верховній раді зареєстровано зміни до кількох законів щодо іноземного громадянства, яким пропонується легалізувати подвійне громадянство в Україні. Подібні законопроєкти були зареєстровані у парламенті вже кілька разів, однак кожного разу їх розгляд відтерміновувався.

Про це повідомляє Суспільне, передає NNS.

"Запропоновані законопроєктом зміни нададуть громадянам можливості для добровільної легалізації наявності іноземного громадянства (підданства) без загрози національним інтересам та суверенітету України",

- зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України".

Ініціаторами законопроєкту стали троє депутатів від "Слуги народу" - Олег Дунда, Олександр Аліксійчук і Дмитро Микиша.

Про що законопроєкт

Зокрема, автори пропонують створити можливість:

набуття громадянами України громадянства (підданства) іноземної держави без втрати громадянства України, а також набуття іноземцями громадянства України без відмови від громадянства своєї країни;

введення декларування про наявність (відсутність) іноземного громадянства (підданства) та ведення обліку громадян України, що мають громадянство інших держав;

ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог щодо декларування наявності іноземного громадянства (підданства).

Окрім того, у документі вводиться поняття "держави-агресора". У разі наявності у громадянина України громадянства держави-агресора, такій людині пропонується заборонити реалізацію виборчих прав.

"Така заборона діє до моменту скасування у визначеної держави статусу "агресора" або припинення зазначеними громадянами громадянства (підданства) такої держави. Норма є актуальною в сучасних реаліях, враховуючи загрозу національній безпеці України та військову агресію на сході нашої держави",

- зазначено у пояснювальній записці до документа.

Водночас охочі отримати посаду на державній службі, в органах місцевого самоврядування проходження служби в правоохоронних органах, а також кандидати на виборні посади будуть зобов'язані подати декларацію про відсутність іноземного громадянства.

Автори законопроєкту зазначають, що запропоновані зміни не потребуватимуть внесення змін до Конституції. Водночас відповідно до Основного закону, "в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом".

Що відомо

У Верховній раді вже не вперше реєструють законопроєкт, який має легалізувати подвійне громадянство. Такий документ було зареєстровано у 2017 році за президентства Петра Порошенка, однак пізніше його відкликали.

Також у грудні 2019 року президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт "про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства". Він фактично звільняв від обов'язку виходити зі свого першого громадянства іноземців, які служили за контрактом у ЗСУ, особи, які мають особливі заслуги перед Україною, а також громадян Росії, які зазнали переслідувань у своїй країні. З травня 2020 року розгляд президентського законопроєкту відкладено.