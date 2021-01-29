Справа Шеремета: суд прийняв рішення щодо Антоненка

29 січ. 2021
Перегляди: 116

Завантажте мобільний додаток сайту

Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції у частині продовження строку тримання під вартою Андрія Антоненка – обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомляє NNS , посилаючись на Укрінформ.

“Ухвалу суду першої інстанції залишено без змін. Це в частині продовження строку тримання під вартою”,

– сказала Геведзе.

Слід нагадати, що журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю та волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь та ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

Щоб оперативно отримувати найважливіші новини України і світу, підписуйтесь на наш Телеграм

Копіювати посилання на матеріал
Підписатися у Google News
Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України

Зараз популярне