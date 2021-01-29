Справа Шеремета: суд прийняв рішення щодо Антоненка

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Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції у частині продовження строку тримання під вартою Андрія Антоненка – обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомляє NNS , посилаючись на Укрінформ.

“Ухвалу суду першої інстанції залишено без змін. Це в частині продовження строку тримання під вартою”,

– сказала Геведзе.

Слід нагадати, що журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи: лікарю та волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь та ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.