"Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Дубінського - нардеп

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У фракції "Слуга народу" почали збирати підписи за виключення нардепа Олександра Дубінського, на якого раніше були накладені американські санкції.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Українська правда, інформує NNS.

"Зараз починається процес збору підписів за виключення Дубинського з Слуги народу",

— написав нардеп.

Водночас Качура висловив власну позицію щодо цього питання, вказавши, що поки не почув достатньої аргументації, щоб прийняти рішення.

Нагадуємо:

11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Серед них – народний депутат Андрій Деркач, якого Вашингтон називає «російським агентом», представник «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу».

Він обіцяв судитися з «Центром протидії корупції» через «фальшиві доноси», які, на його думку, і спровокували проти нього санкції США.

Офіс генерального прокурора відкрив два кримінальні провадження проти Дубінського.

26 січня перший голова фракції Олександр Корнієнко повідомив, що Зеленський пропонував Дубінському вийти з фракції, але той відмовився, бо «не відчуває себе винним».