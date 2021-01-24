Завтра «слуги» обговорять питання легалізації зброї та канабісу

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Завтра, 25 січня, парламентська фракція "Слуга народу" збереться на засідання, на якому очікується поява й Президента України Володимира Зеленського, повідомляє NNS , посилаючись на УНН.

Серед основних тем — законопроекти про легалізацію медичного канабісу, щодо дозволу на вогнепальну зброю, а також законопроект, який дозволить конфіскувати житло за борги за ЖКП. Про це УНН повідомило джерело у фракції.

"Завтра відбудеться засідання фракції СН, буде Зеленський. Питання - порядок денний засідання Верховної Ради. Серед іншого: хочуть обговорити легалізацію канабісу і дозволи на вогнепальну зброю для населення, а також закон, який дозволить державі конфіскувати житло за борги по ЖКГ",

- заявило джерело.

За наданою інформацією, усі три вищезгадані законопроекти повинні знайти підтримку в залі.

Нагадаємо:

Під час засідання 20 січня комітет ВР з питань правоохоронної діяльності погодив проект закону №4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”. Цей законопроект, підготовлений робочою групою комітету, підтримало 10 з 18 народних обранців.

У той же день у Верховній Раді України зареєстрували законопроект № 4553-1 щодо легалізації медичного канабісу в Україні. Ініціатором законопроекту виступив нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Санченко.

Також на початку грудня 2020 року в парламенті зареєстрували проект постанови про прийняття за основу законопроекту №3613, яким, серед іншого, запроваджуються обмеження до боржників з оплати за житлово-комунальні послуги, подібні до заходів щодо боржників-аліментників.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що відповідно до зареєстрованого законопроекту, за комунальні борги забиратимуть квартиру. Водночас в уряді стверджують, що це не відповідає дійсності.

Зокрема, за даними Міністерства розвитку громад та територій, Законом України "Про виконавче провадження" передбачено, що у разі, якщо сума, яка підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня 2020 року - це 94 460 гривень), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється.

В уряді також спростовують інформацію про обов’язкове стягнення 50% заробітної плати. Зазначається, що за рішенням суду може бути утримано 50%, але до суду можна і не доходити, а обмежитися договором реструктуризації.

Також повідомляється, що заборона щодо виїзду за кордон, користування транспортними засобами та зброєю не почне діяти одразу з прийняттям Закону.

Зазначимо, що сам законопроект подали у Раду ще у червні 2020 року, у вересні він був включений до порядку денного, але потім його пригальмували.