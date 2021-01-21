ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час протестів на Майдані

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Європейський суд з прав людини задовольнив низку позовів, які стосуються численних порушень Європейської конвенції з прав людини з боку української влади під час революційних подій на Майдані у Києві та інших регіонах України.

Про це йдеться в оприлюднених 21 січня рішеннях ЄСПЛ стосовно п'яти справ та 38 заявників, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

«Справи стосуються подій щодо протестів на Майдані у Києві та інших містах України. Йдеться про розгін протестувальників, їхні затримання, викрадення активістів та погане поводження з ними, а також пов'язані з цим процесуальні дії»,

- заявили у ЄСПЛ.

Заявники скаржилися на сутички з правоохоронцями та цивільними особами, підконтрольними поліції, так званими «тітушками», на брутальне поводження з боку поліції, заборону права на протест, необґрунтовані затримання. Одна справа стосувалася також загибелі людини.

Суд встановив, що власті навмисно застосовували насильство, і що держава є відповідальною за загибель протестувальника.

ЄСПЛ також підтвердив, що затримання були упередженими; влада навмисно намагалася припинити мирні протести, використовуючи насильство та несправедливі затримання.

Суд також відзначив, що такі зловживання з боку влади були частиною загальної стратегії, а розслідування порушень були неефективними.

Зокрема, ЄСПЛ виявив такі численні порушення Європейської конвенції з прав людини: ст. 3 (Заборона тортур, нелюдської поведінки та приниження); ст. 5 (Право на свободу та безпеку); ст. 11 (Свобода зібрань та об’єднань); ст.2 (Право на життя); а також ст. 9 (Повага на приватне та сімейне життя).

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після жорсткого розгону мирного протесту студентів 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тис. людей, понад 100 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.