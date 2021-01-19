200 тисяч доларів за посаду в Офісі президента – експомічника нардепа затримали за шахрайство (фото)

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Колишнього помічника народного депутата України затримали під час спроби «продати» посаду в Офісі президента України, повідомляє NNS , посилаючись на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, підозрюваний пообіцяв потерпілому допомогти у працевлаштуванні до ОП. Вартість своїх послуг він оцінив у $200 тисяч.

«Чоловік намагалася заволодіти коштами потерпілого, запевнивши його в тому, що він може допомогти у працевлаштуванні до Офісу президента України»,

— заявили в ДБР.

Шахрая затримали під час одержання першої частини хабаря у сумі $100 тисяч.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Сума, в яку експомічник нардепа оцінив свої «послуги», наштовхує на думки про неабияку привабливість роботи в Офісі президента…