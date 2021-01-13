Єрмак відреагував на санкції США проти Дубінського

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив що нинішня влада зробить усе можливе, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за втручання в американські вибори. Напередодні уряд США ввів за таке втручання санкції проти кількох громадян та організацій України, зокрема народного депутата Олександра Дубінського.

Свою позицію він опублікував у Twitter, пише Громадське, передає NNS.

«Для ясності — незалежно від партійної приналежності ця адміністрація зробить все, що в її силах, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за втручання у вибори в США»,

— написав Єрмак.

Зазначимо, що під санкції США потрапив зокрема чинний народний депутат від президентської партії «Слуга Народу» Олександр Дубінський, якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським (у того нині погані відносини з американською владою).

Серед фізичних осіб, які потрапили під санкції, також колишній нардеп Олександр Онищенко (якого судять за корупцію, сам він утік за кордон), колишній прокурор Генпрокуратури Костянтин Кулик, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко, який в інтерв’ю Politico казав про нібито втручання України у вибори в США.

Серед організацій з України під санкції потрапили ЕРА-МЕДІА ТОВ та сайт NABULEAKS, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем, який ще раніше увійшов до санкційного списку США.

Усіх їх Вашингтон вважає частиною російської мережі впливу.