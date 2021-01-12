Стало відомо, хто представить Україну на інавгурації Байдена

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Українську державу на інавгурації президента США Джо Байдена офіційно представлятиме посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

Про це він сказав у понеділок в ексклюзивному коментарі Укрінформу, передає NNS.

«Інавгурація президента – це спеціальна церемонія в США, яка точно не пов’язана із зустрічами з іноземними лідерами. Для цього існують окремі офіційні візити»,

- пояснив Єльченко.

Враховуючи те, що в США досі триває складна пандемічна ситуація, пов‘язана з COVID-19, цілком зрозуміло, що усі країни будуть представлені на рівні послів, які вже перебувають у Вашингтоні, зауважив Єльченко.

Як уточнили в пресслужбі Посольства України в США, це стосується всіх без винятку країн, які мають свої посольства в Сполучених Штатах.

«Цього року інавгураційний комітет поінформував нотою всі іноземні дипломатичні представництва у Вашингтоні, що жодних змін стосовно рівня участі не передбачається»,

- зауважили в українському посольстві.

Як повідомлялось, колишній віцепрезидент США демократ Джо Байден дістав перемогу на виборах глави Білого дому 3 листопада минулого року. Його інавгурація запланована на 20 січня.

За традицією, обраний президент складає присягу на балконі Конгресу США в присутності запрошених гостей та багатотисячного натовпу американців. Водночас, через карантинні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19, інавгураційний комітет оголосив про введення обмежень на церемонії, а команда Джо Байдена й Камали Гарріс звернулася до американців з проханням залишатися вдома в цей день. Крім того, передбачаються зміни в процедурі традиційної ходи президента від Капітолія до Білого дому.